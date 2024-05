Violenza a Pozzuoli, non accetta la fine della storia durata 15 anni: “Se esci, ti ammazzo”

Un uomo, di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli per aver minacciato di morte e perseguitato la sua ex compagna, di 10 anni più giovane, non accettando la fine della loro relazione durata circa 15 anni.

Pozzuoli, minaccia e perseguita l’ex compagna: arrestato

“Questa sera non permetterti di uscire altrimenti ti ammazzo” – aveva detto il 46enne all’ex fidanzata che, tristemente abituata alle sue minacce, non aveva chiesto aiuto a nessuno e si era diretta nella vicina Quarto per andare a prendere un’amica nella pizzeria dove lavorava.

L’uomo, però, l’aveva pedinata e proprio all’esterno della pizzeria scende dalla propria auto. La vittima non se ne accorge e lo rivede solo quando va a riprendere l’auto: è grazie all’intervento del titolare della pizzeria che tenta di allontanare l’energumeno, prendendosi qualche schiaffo, che la donna riesce a scappare via, rifugiandosi in caserma.

Mentre i militari ascoltano la vittima, che decide di denunciare l’ex raccontando gli innumerevoli episodi di vessazioni e violenze avvenuti nel tempo, arriva un’altra segnalazione al 112 riguardante un uomo intento a danneggiare diverse auto in sosta proprio nei pressi dell’abitazione della vittima.

Giunti sul posto i carabinieri scoprono che si tratta proprio dell’ex fidanzato della donna che, per fortuna, era al sicuro in caserma. L’uomo è stato arrestato sul posto dai militari, con non poche difficoltà. Trasferito in carcere, dovrà rispondere di atti persecutori e danneggiamento.