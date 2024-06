Torre del Greco, la raccolta differenziata sale al 40%: il comune abbassa la tassa sui rifiuti

Scendono le tariffe Tari a Torre del Greco: approvate in consiglio comunale le aliquote della tassa sui rifiuti, più basse grazie alla differenziata che, secondo i dati, va sempre meglio.

Scende la Tari a Torre del Greco

Più si differenzia, meno costa lo smaltimento dei rifiuti all’ente comunale: un concetto ribadito in più occasioni dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore con delega all’ambiente Antonio Ramondo.

Ed è proprio questo il senso dell’annuncio che arriva da Palazzo Baronale e che fa tirare un sospiro di sollievo alle famiglie torresi, da anni alle prese con bollette Tari sempre più salate. Stando agli ultimi dati, infatti, la percentuale di frazione differenziata prodotta dai cittadini di Torre del Greco si sarebbe attestata di poco sotto il 40%.

Meno rifiuto misto, costoso da smaltire, significa una più consistente frazione differenziata: “spazzatura” di valore, che può essere avviata ad impianti di riciclo e trattamento poco oneroso, o addirittura a saldo positivo per il comune. Da qui, l’approvazione in consiglio comunale delle nuove tariffe Tari. In controtendenza rispetto agli ultimi tempi, il costo che sosteranno le famiglie torresi sarà inferiore rispetto all’anno precedente.

Migliora la differenziata: ecco perché

“Siamo riusciti a contenere i costi – afferma l’assessore all’ambiente Antonio Ramondo – anzi a far diminuire l’esborso per ogni singola famiglia, grazie agli enormi sforzi messi in campo sulla differenziata, che lentamente, costantemente e con grandi sacrifici sta migliorando giorno per giorno. Oggi siamo vicini a quota 40%: un importante dato, tenuto conto che all’atto del nostro insediamento si era al 18%, ma che riteniamo sia destinato ancora a crescere grazie all’attivazione di nuovi codici, a partire dal multimateriale leggero”.

Un cambio di passo che diventa tangibile risparmio per i cittadini, al quale hanno evidentemente contribuito anche i provvedimenti e le novità introdotte proprio nell’ultimo anno. Tra gli enormi sforzi che ricorda l’assessore Ramondo c’è sicuramente il passaggio al conferimento monomateriale: una frazione al giorno, riducendo possibilità di errori nel deposito dei rifiuti.

Ma c’è anche l’installazione delle 10 ecoisole elettroniche sistemate sul territorio: uno strumento che ha consentito ai cittadini di depositare i rifiuti in maniera corretta, indipendentemente da orari e giorni segnati sul calendario. Così la differenziata diventa possibile anche per chi ha difficoltà a depositare di sera o in giorni specifici: come dire, non ci sono più scuse per non comportarsi da cittadini civili.