Apre la spiaggia gratis di Villa Ferretti: un gioiello napoletano dalle acque cristalline

Riapre la spiaggia gratis di Villa Ferretti, la paradisiaca residenza di Bacoli sottratta alla camorra e trasformata in un luogo di cultura, formazione, intrattenimento e relax a portata di tutti. A renderlo noto è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Apre la meravigliosa spiaggia gratis di Villa Ferretti a Bacoli

Da sede della criminalità, la meravigliosa Villa di Bacoli in poco tempo si è trasformata in un centro di convegni, lezioni e studi, con un parco immerso nel verde, intitolato a Peppino Impastato, una spiaggia pubblica ed un prestigioso Centro di Medicina, conquistando inoltre il titolo di università più bella d’Italia.

Un luogo unico dove poter immergersi in acque cristalline, ammirando il panorama mozzafiato, per tutto il periodo estivo e in maniera del tutto gratuita e libera. Sono già in tanti, infatti, i cittadini e i visitatori che stanno affollando il tratto di spiaggia della Villa per trascorrere piacevoli giornate di mare.

“E’ tutto vero! Spiaggia libera in un bene confiscato alla camorra. Pieno di vita, pieno di gente. Accade a Bacoli, a Villa Ferretti, è la vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata. Abbiamo voluto che questo angolo di paradiso restasse per sempre pubblico e gratuito, per tutti. Tra il Castello Aragonese e l’Università Federico II, tra il Parco Archeologico Sommerso di Baia ed il Museo Archeologico dei Campi Flegrei” – ha scritto il primo cittadino sui social.

“Vedere così tante persone, tra battigia e parco pubblico, ci riempie di gioia perché liberare un bene dalla camorra ha senso solo se si fa vivere alla gente. E così accade qui, in uno dei luoghi più belli di Bacoli. Aperto ogni giorno, dal martedì alla domenica, per immergersi in acque cristalline. Veniteci nei giardini, veniteci in mare, godetevi questo simbolo di legalità, giustizia, un patrimonio comunale, al servizio di tutti. Un grandissimo orgoglio di cui andiamo fieri. Insieme nulla è impossibile. Un passo alla volta”.