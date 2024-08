“Stella luntana”, il videoclip del brano di Shara in uscita il 2 settembre

Sarà ufficialmente on-line il 2 settembre il video dell’ultimo singolo di Shara, dal titolo “Stella luntana”: la cantautrice e performer di origini campane e lucane che da sempre è voce dei Sud del mondo e del Mezzogiorno d’Italia.

“Stella luntana”, video in uscita il 2 settembre

Girato tra la città di Napoli e un luogo “che profuma di Stati Uniti d’America”, il videoclip di “Stella luntana” mette insieme i fotogrammi del ritorno a Napoli e dipinge il tempo del ritorno a casa.

Il brano, uscito lo scorso giugno in occasione della Festa Europea della Musica, diventa oggi un video d’autore, che vede protagonista la stessa Shara – il cui vero nome è Sarah Ancarola. Il video ufficiale del brano viene presentato sui canali ufficiali YouTube e Vevo di Shara: diretto dal regista e videomaker Michele Pesce, il videoclip racconta le due ‘anime’ della canzone, quella che rievoca un luogo lontano e quella che riporta la protagonista sotto i cieli di Napoli.

Non a caso, per il video sono stati scelti due luoghi estremamente evocativi: da un lato, un incantevole ranch che racconta un angolo di vita rurale degli Stati Uniti d’America, e – dall’altro lato – l’iconica Terrazza delle Muse del celebre Grand Hotel Parker’, il più antico e prestigioso grand hotel di Napoli, che accompagna il ritorno della protagonista nella sua città.

Come è nata la canzone

Cantante dalla voce ampia, calda e duttile, ma anche songwriter, designer e produttrice, Shara ha recentemente ricevuto il prestigioso Leone d’Oro – Gran Premio Internazionale di Venezia 2024, consegnato – come recita la motivazione – “ad un’artista eclettica e poliedrica, il cui talento ha illuminato il panorama musicale e culturale italiano e internazionale”.

“Il brano parla di una ‘notte in cui le stelle iniziano a brillare’ e si accendono; una voce, come un vero e proprio canto, il richiamo della terra d’origine, mi riporta a sé attraverso i suoni della natura che la caratterizzano: il vento e le onde del mare. ‘Stella Luntana’ racconta il tormento di chi si trova a dover vivere lontano dalla propria terra, ne sente il richiamo e non può far a meno di sognare il ritorno alla sua ‘Stella Luntana’”: con queste parole, Shara racconta la genesi del brano, arrangiato dal noto musicista, producer e arrangiatore Gianluca Carbone.

La canzone nasce da un’esperienza autobiografica di Shara, autrice del brano, il cui testo in lingua napoletana è stato revisionato da Angelo Forgione: “L’idea del brano è nata in una notte di giugno dello scorso anno quando mi ricordai di un risveglio un po’ traumatico avvenuto a Londra, la città in cui mi sono trasferita alcuni anni fa. – spiega la cantautrice – Mi svegliai di colpo sudata; credevo di essere a Napoli nella mia stanza, ma provai un forte senso di smarrimento e di profonda nostalgia nel momento in cui realizzai di essere nella mia stanza in affitto a Kensal Green, seconda zona di Londra. Fu quello il momento in cui compresi che era giunto il tempo di tornare a casa… “chisto è ‘o tiempo ‘e turnà!”. Sembrava quasi la scena di un film. Un autentico risveglio”.