L’estate è finita, il caldo africano non tornerà. Ancora temporali a Napoli: fino a quando

Il ciclone autunnale, accompagnato da un’irruzione di origine polare, sembra aver definitivamente spazzato via il caldo africano: stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni è prevista ancora pioggia a Napoli con un lieve miglioramento che potrebbe verificarsi soltanto verso la fine del mese.

Meteo, addio al caldo: ancora temporali a Napoli

Da qualche giorno in tutto il Paese si registrano perturbazioni e temperature in netto calo. Anche la Campania, e più in generale il Sud, è stata colpita da una circolazione ciclonica che ha provocato temporali anche intensi, in un contesto climatico piuttosto fresco.

Secondo le stime de Il Meteo, nonostante un possibile miglioramento, sembra ormai quasi confermato il mancato ritorno del caldo delle scorse settimane. A breve, infatti, il vortice ciclonico che si è spostato momentaneamente verso i Balcani, tornerà nuovamente nel Mediterraneo riportando condizioni fortemente instabili su molte Regioni, facendo calare ancora di più le temperature.

Nello specifico, nuove perturbazioni potrebbero colpire ancora una volta la Campania e tutto il Centro-Sud. In particolare a Napoli potrebbe iniziare a piovere già nel pomeriggio di oggi, 16 settembre. I temporali potranno abbattersi sulla città almeno fino a giovedì, con il ripristino di una situazione più stabile soltanto a ridosso del fine settimana.

Per un aumento delle temperature bisognerà attendere gli ultimi giorni del mese quando l’alta pressione potrebbe riaffacciarsi nuovamente sull’Italia dando inizio alla cosiddetta estate settembrina. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.

“Oggi sono previste precipitazioni su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, poi anche sul Friuli Venezia Giulia e poi col passare dei giorni su gran parte del Centro e del Sud. In Emilia Romagna sono attesi anche nubifragi, talvolta persistenti” – ha spiegato Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de Il Meteo.

“Sulla base degli ultimi aggiornamenti disponibili, soltanto verso la fine del mese di settembre potremo avere una maggiore stabilità atmosferica e temperature più calde. Fino ad allora, spazio all’autunno anticipato” – ha concluso.