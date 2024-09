L’Autunno è arrivato in anticipo, il maltempo durerà a lungo: ancora freddo e temporali

Il ciclone autunnale è ormai esploso, provocando temporali anche a Napoli e in Campania, e stando alle previsioni meteo ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Sembra, dunque, giunta definitivamente al termine quell’estate africana che ha infiammato i mesi di luglio e agosto.

Meteo Napoli e Campania, ancora temporali: fino a quando

Secondo le stime de Il Meteo, l’irruzione polare che sta interessando l’intero paese, con l’ingresso di correnti d’aria fredde e instabili, sta favorendo la formazione di una circolazione depressionaria che avrà conseguenze anche per l’Italia. Dopo un lieve spostamento verso la Penisola Balcanica nel corso del weekend, infatti, dall’inizio della prossima settimana il ciclone tornerà come un boomerang a colpire il Mediterraneo dando inizio ad una nuova fase di maltempo.

Correnti fredde e temporali saranno accompagnati da un progressivo calo delle temperature che si manterranno ben al di sotto delle medie climatiche del periodo. Già da lunedì 16 settembre si prevedono forti precipitazioni soprattutto al Centro-Sud e sulle due isole maggiori. Uno scenario tipicamente autunnale che potrebbe scatenare anche eventi meteo estremi in alcune zone del paese.

“L’imminente fine settimana non sarà soleggiato. Il sole del weekend sarà disturbato ancora, in modo consistente, da piogge anche intense sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno, fenomeni accompagnati anche da una sostenuta ventilazione. Il vento sarà un protagonista delle prossime ore e almeno fino a sabato su gran parte del paese. In sintesi rovesci, crollo delle temperature, neve sulle Alpi, vento e mareggiate: è arrivato l’autunno in anticipo“ – ha spiegato Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de Il Meteo.

“Quest’anno l’Equinozio d’Autunno cade domenica 22 settembre alle ore 14:44. Fino a quella data sarà già pieno autunno su buona parte del paese, con fenomeni più frequenti previsti per la prossima settimana al Sud e su parte del Centro. Un netto anticipo d’Autunno che ci costringerà a fare il cambio di stagione 10 giorni prima dell’Equinozio“ – ha concluso.

Per l’estate settembrina, caratterizzata da un clima più mite e soleggiato, bisognerà attendere quasi la fine del mese: un cambio di rotta, con il ritorno del sole, è previsto soltanto verso il 24/25 settembre. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.