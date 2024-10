A Serino la Sagra della Castagna più antica d’Italia, 3 giorni di stand e meraviglie: il programma

Manca sempre meno al taglio del nastro della Sagra della Castagna di Serino, la più antica e rinomata d’Irpinia, che si svolgerà dall’11 al 13 ottobre 2024, nel borgo storico di Rivottoli (Avellino), con un programma ricco di iniziative, non solo gastronomiche, tra visite guidate, mostre ed esperienze memorabili.

Sagra della Castagna di Serino 2024: il programma

La 47esima edizione dell’evento vedrà ancora una volta al centro della scena Sua Maestà la Castagna e il Marrone IGP di Serino. Il frutto autunnale d’eccellenza sarà declinato in diverse pietanze e specialità regalando una indimenticabile esperienza di gusto ai visitatori. Presente anche un’area gluten-free per consentire a tutti di prendere parte al percorso culinario, in massima sicurezza e tranquillità.

Non solo prelibatezze e degustazioni, la Sagra di Serino è anche un inno alle tradizioni e alle bellezze del territorio. La kermesse abbraccia, infatti, un ampio cartellone non solo di intrattenimento ma anche di svariate iniziative, visite e rassegne.

Quest’anno sarà ancora una volta possibile prendere parte alla suggestiva raccolta delle castagne (su prenotazione), visitare il Museo della Castagna, partecipare alle escursioni di trekking o al concorso di pittura estemporanea.

Grande novità dell’edizione 2024 è l’esposizione della reliquia e delle ricette mediche originali di San Giuseppe Moscati, con visite guidate previste presso l’Edicola Votiva del Santo, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini, e la casa della famiglia Moscati a Santa Lucia di Serino (previa prenotazione).

Sagra della Castagna di Serino 2024: il programma completo

Venerdì 11 ottobre

Taglio del nastro;

Apertura stand ore 20:00;

Enogastronomia;

Artigianato e Folklore;

Selezione musicale.

Sabato 12 ottobre

Apertura stand ore 12:00;

Enogastronomia;

Artigianato e Folklore;

Selezione Musicale.

Domenica 13 ottobre

Apertura stand ore 12:00;

Enogastronomia;

Artigianato & Folklore;

Selezione musicale;

Concorso e premiazione pittura estemporanea studenti I.C. Serino;

Chiusura stand a mezzanotte.

Informazioni, prenotazioni e contatti

La Sagra della Castagna si svolge nel borgo di Rivottoli a Serino, in provincia di Avellino, facilmente raggiungibile anche da Napoli, Caserta e Salerno. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Serino con il patrocinio del Comune e la partecipazione di diverse associazioni del territorio.

A disposizione degli ospiti ci saranno ampi parcheggi, un’area camper e un servizio navetta per raggiungere il luogo della manifestazione. Nella giornata inaugurale di venerdì gli stand apriranno alle ore 20, mentre sabato e domenica l’inizio della sagra è anticipato alle ore 12, offrendo la possibilità ai partecipanti di fermarsi anche a pranzo.

Per informazioni e prenotazioni per la raccolta delle castagne e le escursioni in programma è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Michele De Cristofaro (presidente Pro Loco Serino) 329.168.4392; Carmine Ingino (ufficio stampa) 346.404.5047.