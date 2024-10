Peppe Di Napoli torna in ospedale dopo il tumore: “Ho avuto una colica renale”. Come sta

Peppe Di Napoli, il noto titolare della Pescheria di Napoli nonché volto noto dei social ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, lo scorso sabato è finito in ospedale per una colica renale. Ad annunciarlo ai suoi clienti è stato lui stesso attraverso le pagine ufficiali della sua attività.

Peppe Di Napoli ancora in ospedale: “Ho avuto una colica renale”

“Popolo scusate il ritardo, ho avuto un problemino di salute ma sono sempre qui” – ha scritto il pescivendolo star dei social nel suo ultimo post, avvisando la clientela dell’apertura posticipata del suo negozio e comunicando le offerte del giorno.

Nel video postato, lo stesso Di Napoli, rivolgendosi ai suoi followers, ha annunciato: “Ragazzi buongiorno, stamattina abbiamo fatto tardi. Ora sto tornando dall’ospedale, ho avuto una colica renale. Comunque sono forte, mi passa tutto“.

Soltanto poche settimane fa, l’imprenditore si era sottoposto ad un delicato intervento dopo aver scoperto una serie di linfomi, un particolare tipo di tumore del sangue. Sempre via social aveva parlato apertamente della malattia comunicando in seguito la buona riuscita dell’operazione subita.

“I miei social sono letteralmente inondati di amore. Vi pubblico questa foto per farvi sapere che l’intervento è andato alla grande, adesso attendiamo fiduciosi la risposta della biopsia. Non so come ringraziarvi e non so come ho fatto a meritare tutto questo affetto! Grazie grazie grazie. Mi riprenderò prestissimo! A presto” – aveva annunciato subito dopo aver lasciato la sala operatoria.

Di Napoli ha poi ripreso la sua vita di tutti giorni e soprattutto il suo lavoro. Il ritorno in ospedale sarebbe legato ad una banale colica renale che si sarebbe risolta nel giro di poche ore. L’ex naufrago è, infatti, tornato subito all’interno della sua pescheria pronto ad accogliere i suoi clienti.