Tragico incidente nel Napoletano, è morta una bambina: aveva solo 5 anni

Tragedia a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, dove la scorsa notte a seguito di un grave incidente è morta una bambina di soli 5 anni. Ancora poco chiare le dinamiche dello scontro, per la piccola purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Incidente a San Giuseppe Vesuviano: morta una bambina di 5 anni

Lo schianto sarebbe avvenuto in via Armando Diaz e pare abbia coinvolto due automobili. Al momento non si conoscono le circostanze dell’incidente né cosa possa aver provocato lo scontro tra le due vetture. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, risalendo agli eventuali responsabili.

Intanto resta il dolore di un’intera comunità per il decesso di una bambina di soli 5 anni che si trovava all’interno dell’auto, probabilmente con i suoi familiari. A nulla sono serviti i soccorsi: la piccola avrebbe riportato lesioni troppo gravi, perdendo la vita poco dopo.

Soltanto pochi mesi fa, un simile dramma si era consumato sull’autostrada A2, tra le uscite di Sala Consilina e Buonabitacolo Padula (in provincia di Salerno), dove a causa di un fatale scontro tra due auto si è verificato il decesso di una bambina di 7 anni.

La vittima, originaria di Messina (Sicilia), si trovava in Campania per le vacanze e stava viaggiando a bordo di un’auto con i suoi genitori e il fratellino piccolo. Qualche giorno fa, invece, a Fontanarosa, in provincia di Avellino, una bambina di 10 anni ha perso la vita mentre giocava nel cortile della sua villetta, dopo essere rimasta schiacciata dal cancello dell’abitazione.