Festa a San Gregorio Armeno tra presepi e aperitivi: inizia la 153esima Fiera del Natale

Inizia ufficialmente venerdì 22 novembre, dalle ore 17, la tradizionale Fiera di San Gregorio Armeno, giunta ormai alla sua 153esima edizione, che sarà inaugurata con il consueto taglio del nastro alla presenza delle istituzioni.

Inizia la Fiera di San Gregorio Armeno: la festa di inaugurazione

Un appuntamento imperdibile che segna l’inizio delle celebrazioni natalizie nella città di Napoli, annunciato dall’Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, in collaborazione con l’Associazione Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno. L’evento di apertura si terrà alle ore 17 di venerdì 22 novembre con il tradizionale taglio del nastro a Piazza San Gaetano.

Presenzieranno all’inaugurazione della Fiera le autorità locali e regionali, gli artigiani e tutti gli appassionati delle rinomate creazioni presepiali che continuano a rendere unica questa celebrazione. Subito dopo i partecipanti saranno accolti nel suggestivo chiostro di San Lorenzo Maggiore per un rinfresco in un’atmosfera di convivialità e spirito natalizio.

La Fiera di San Gregorio Armeno è un simbolo della cultura e dell’artigianato napoletano, una tradizione secolare che unisce maestria artistica e patrimonio culturale, attirando visitatori da tutto il mondo. Le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno, conosciute per la loro dedizione alla creazione di presepi unici e ricchi di dettagli, rappresentano il cuore pulsante di questa manifestazione.

Per l’occasione, anche quest’anno, l’amministrazione comunale ha varato un particolare dispositivo di circolazione predisponendo il senso unico pedonale, in vigore dal prossimo 29 novembre fino al 24 dicembre. Un provvedimento adottato per evitare i pericolosi assembramenti che, nel periodo natalizio, caratterizzano la zona, presa praticamente d’assalto da cittadini, visitatori e turisti. A ridosso delle festività si prevede, infatti, ancora una volta, un significativo incremento dei flussi turistici nel cuore della città.