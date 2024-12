ULTIM’ORA/ Napoli, sparatoria in pieno centro: gambizzato un uomo di 52 anni

Si torna a sparare in pieno centro a Napoli. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, un uomo di 52 anni già noto alle forze dell’ordine, V.F., è stato gambizzato in via Michele Pironti, zona Mercato.

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia del commissariato Decumani e Montecalvario, che hanno avviato le indagini di rito per ricostruire la dinamica ed il movente che hanno portato all’azione criminale.

Il ferimento è avvenuto intorno alle 17,30: via Michele Pironti è una traversa di Corso Umberto I, una delle arterie principali della città, in questi giorni tra le più affollate visto l’imminente avvento del Natale e l’arrivo quotidiano di migliaia di turisti.

Il killer ha agito tra la folla, colpendo alle gambe V.F., trasportato poi presso il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove sarebbe stato dichiarato non in pericolo di vita. La vittima dell’agguato era già nota alle forze dell’ordine per reati di droga, ma non sarebbe parte di alcun clan di camorra.

Proprio ieri, il Prefetto Michele Di Bari aveva disposto la presenza di una pattuglia fissa dei militari dell’Esercito italiano nella vicina piazza Mercato.