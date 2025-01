Arriva Mare Fuori 5 ma alcuni protagonisti hanno lasciato la serie: chi e quando sarà in TV

Mare Fuori 5 torna in TV: è stata svelata la data di lancio della serie napoletana di successo che sarà trasmessa ancora una volta in prima serata su Rai 2. Prosegue, così, il racconto delle vicende dei giovani detenuti del carcere minorile, tra nuovi personaggi e l’addio definitivo di alcuni attori della fiction.

Mare Fuori 5 arriva in TV: c’è la data

Dopo il successo dell’ultimo capitolo de L’Amica Geniale e il lancio di Mina Settembre 3, un’altra serie partenopea debutterà ancora una volta sulla Rai. Si tratta di Mare Fuori, giunta ormai alla sua quinta edizione, che consentirà al grande pubblico di seguire i nuovi episodi a partire dal 19 febbraio 2025.

Tante le novità che accompagneranno il debutto della celebre fiction, a partire dalla regia – con Ludovico Di Martino al timone al posto di Ivan Silvestrini – e passando per il cast che vedrà l’ingresso di nuovi attori: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio vestiranno i panni di due detenuti provenienti dal Nord Italia, la coppia di amiche formata da Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, Alfonso Capuozzo che interpreterà un giovane napoletano finito in cella per la gestione delle piazze, Manuele Velo che riproporrà la figura del “chiattillo“, una costante delle prime stagioni con il personaggio di Filippo interpretato da Nicolas Maupas.

Torna nelle vesti di protagonista femminile Maria Esposito, la ormai iconica Rosa Ricci dell’IPM, affiancata da Giovanna Sannino (Carmela). Confermata anche la presenza di Carmine Recano, il comandante Massimo, così come di Lucrezia Guidone, la direttrice Sofia. Ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso di detenzione sarà ancora una volta Beppe (Vincenzo Ferrera).

Tra i grandi addii quelli di due grandi protagonisti delle scorse stagioni: sembra sempre più concreta l’uscita di scena di Matteo Paolillo e Massimiliano Caiazzo, che potrebbe mettere definitivamente fine all’esistenza dei loro personaggi, Edoardo e Carmine.

Paolillo avrebbe lui stesso annunciato la fine della sua esperienza in Mare Fuori mentre su Caiazzo c’è ancora un velo d’incertezza. Pare, però, che il suo personaggio, Carmine Di Salvo, dopo il matrimonio mancato con Rosa, entri a far parte di un programma di protezione, rifugiandosi in una nuova casa con sua figlia Futura.

Nelle puntate finali della quarta stagione, anche Crazy J e Kubra vanno via dall’istituto penitenziario, indizio che fa pensare all’assenza delle due attrici, Clara Soccini e Kyshan Wilson, dagli prossimi episodi. Dovrebbe continuare, invece, l’esperienza in IPM di Pino (Artem) e Cardiotrap (Domenico Cuomo).