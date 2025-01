Tragedia in Campania, morta una neonata di 5 mesi: si pensa ad una forma virale

Si cerca di far luce sulle cause del decesso della piccola Anita, la neonata di Scala (in Costiera Amalfitana) morta a soli cinque mesi nella mattinata di ieri: stando alle prime ipotesi, potrebbe essersi trattato di una forma virale a causare il malore che avrebbe stroncato la piccola. Pista ancora tutta da accertare con le opportune indagini.

Neonata morta a Scala: forse per una forma virale

Questa mattina è stato eseguito l’esame autoptico sul corpicino della piccola per ricostruire con chiarezza le reali cause della tragedia che ha scosso l’intera Costiera. Stando a quanto rende noto Il Mattino, l’esame avrebbe smentito qualsiasi forma di soffocamento, anche da cibo, facendo propendere per la pista di una possibile forma virale.

Potrebbe essersi trattato di un’encefalite (infiammazione del cervello, spesso scatenata da un virus) degenerata in breve tempo, non lasciando scampo alla bambina. Il dramma si sarebbe consumato subito dopo la poppata: sarebbe stata la mamma, una farmacista di 36 anni, ad accorgersi del malessere della piccola, subito dopo averla allattata, provvedendo ad allertare immediatamente i soccorsi.

La neonata avrebbe avvertito un malore, manifestando una fuoriuscita di sangue dal naso. Giunti sul posto, i sanitari del 118, nonostante tutti gli sforzi messi in campo per rianimare la piccola paziente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I funerali della piccola Anita si terranno il 16 gennaio, alle ore 16:00 presso il Duomo di Scala. Intanto l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per tutta la durata delle esequie. Nella giornata di domani anche Napoli dirà addio ad una giovane figlia della città, morta prematuramente per una improvvisa malattia: si tratta della 15enne Martina, originaria dei Quartieri Spagnoli, deceduta ieri, gettando nello sconforto l’intera città.