Entra nel salone e uccide la sua ex mentre lavora, Anna muore a 30 anni: c’è l’ergastolo

È stato condannato all’ergastolo Alfredo Erra, il 42enne accusato dell’omicidio di Anna Borsa, la ragazza uccisa a soli 30 anni mentre lavorava in un salone di parrucchiere a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, nonché sua ex fidanzata.

Omicidio Anna Borsa: ergastolo per l’ex che l’ha uccisa

Era il primo marzo del 2022 quando il 42enne sarebbe entrato all’interno del salone esplodendo diversi colpi di pistola, uccidendo Anna e ferendo altre persone che si trovavano lì. Un omicidio compiuto in pieno giorno, sotto gli occhi increduli degli eventuali clienti e dipendenti del salone.

La giovane sarebbe stata raggiunta da un proiettile alla testa, morendo sul colpo. I due, dopo aver vissuto una lunga relazione insieme, si erano lasciati da circa 8 mesi ma l’uomo più volte si sarebbe presentato all’esterno del salone. Pare che per due volte l’avesse anche cosparsa di alcol minacciandola di darle fuoco con un accendino.

“Era tutto vestito di nero: tuta, giubbotto e scarpe. Aveva anche un trolley. Anna aveva paura ed anche io. Quando è entrato nel negozio gli ho detto di uscire. Lui mi ha risposto che doveva dirle soltanto una cosa. Era venuto già due o tre volte nelle scorse settimane. Anna viveva nella paura da mesi. Lui non aveva mai accettato la separazione, era convinto che lei fosse soltanto sua” – aveva raccontato una collega di Anna a Il Corriere del Mezzogiorno subito dopo la tragedia.

Per il 42enne ad oggi è giunta la condanna all’ergastolo. La sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Salerno ha ritenuto valide, ai fini del verdetto, tutte le aggravanti, compresa quella della premeditazione.