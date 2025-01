“Sono miracolata”, Giovanna Civitillo e l’incidente in casa di notte: cosa è successo

Giovanna Civitillo in ospedale per un incidente

Dopo aver condiviso sui social una foto scattata direttamente dal Policlinico di Milano, Giovanna Civitillo, la showgirl di Vico Equense nonché moglie di Amadeus, ha svelato le cause del suo ferimento e della conseguente corsa in ospedale.

Giovanna Civitillo in ospedale, incidente di notte: cosa è successo

Poteva andare molto peggio. Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano“ – aveva scritto la Civitillo sui suoi profili social, postando una foto che la ritrae con un braccio fasciato, l’altro con una flebo attaccata e una vistosa escoriazione tra le labbra e il mento.

Raggiunta telefonicamente dal settimanale Gente, la Civitillo ha raccontato di essere rimasta vittima di un brutto incidente domestico. “Nella notte, in seguito a un calo di pressione, è scivolata in bagno provocandosi una sub-lussazione della spalla e tre punti di sutura sotto il labbro” – riferisce il settimanale.

“Mi sento miracolata” – avrebbe confessato la showgirl ripercorrendo quella notte. Subito dopo la corsa in ospedale, i medici hanno ritenuto opportuno intervenire con un tutore per la spalla lussata e una serie di punti di sutura sotto al mento. Nonostante lo spavento, tuttavia, è in fase di ripresa.

In tanti hanno inondato la foto di commenti e messaggi d’affetto, tra fan e personaggi del mondo dello spettacolo, preoccupati per le condizioni di salute della collega. Anche Amadeus ha risposto al contenuto dedicando a sua moglie dei cuori. Supporto anche da Antonella Clerici che proprio lo scorso giugno aveva fatto un simile annuncio per dare notizia del suo intervento (un’operazione di asportazione a carico delle ovaie).