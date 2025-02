Tragedia in Campania, si schianta contro un tir e muore sul colpo: aveva solo 30 anni

Un tragico incidente si è verificato questa mattina nei pressi di Airola, in provincia di Benevento, causando il decesso di un uomo di 30 anni, residente nel Casertano.

Incidente Airola: è morto un uomo di 30 anni

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, il 30enne era a bordo della sua auto quando, intorno alle 7 del mattino, si sarebbe scontrato frontalmente con un tir che procedeva nella direzione opposta. Lo schianto è avvenuto lungo la statale Appia, dove a seguito dell’incidente si sono subito precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea, i carabinieri e i sanitari del 118.

La vettura della vittima sarebbe rimasta completamente distrutta dal violento schianto. Anche per il 30enne, nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo dall’equipe sanitaria accorsa sul posto, non ci sarebbe stato nulla da fare: avrebbe perso la vita sul colpo. Intanto proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Soltanto pochi giorni fa un altro grave incidente si è verificato a Sarno, in provincia di Salerno, dove sono rimasti gravemente feriti un sacerdote e sua madre. L’uomo era alla guida della sua auto, con sua madre al lato passeggero, quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbe schiantato contro la segnaletica presente sulla carreggiata per delimitare l’area di un cantiere stradale. La perdita di controllo della vettura potrebbe legarsi ad una distrazione o ad un malore improvviso ma saranno le indagini a chiarirlo.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno cercato, con grande sforzo, di estrarre mamma e figlio rimasti incastrati nell’abitacolo completamente accartocciato dell’auto. Entrambi hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati immediatamente presso il più vicino ospedale