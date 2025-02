Beppe Vessicchio non sarà al Festival di Sanremo, l’annuncio: “Non si può andare sempre”

Non sarà presente al Festival di Sanremo 2025 Beppe Vessicchio, il direttore d’orchestra più amato d’Italia, originario di Napoli, che ha confermato la sua mancata partecipazione alla celebre rassegna canora.

Sanremo 2025, Beppe Vessicchio non ci sarà: l’annuncio

Intervenuto nell’ultima puntata di Che Tempo che Fa, rispondendo alla domanda posta dal conduttore Fabio Fazio relativa alla sua presenza a Sanremo, Vessicchio ha confermato che neanche quest’anno dirigerà l’orchestra sul palco dell’Ariston.

Un annuncio che ha deluso il pubblico in studio e lo stesso Fazio che rivolgendosi al direttore artistico Carlo Conti ha detto: “Ma no, dai Carlo. Hai fatto 30, fai anche 31. Non ci voglio credere”. Di qui la risposta di Vessicchio: “Ci sta dai, non è che si può andare sempre”.

Anche sui social è emerso il malcontento degli spettatori del Festival che neanche quest’anno potranno ascoltare l’iconica frase “dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio”. Del resto, proprio lo scorso anno il direttore d’orchestra aveva comunicato la sua assenza a Sanremo, causando ancora reazioni di sconforto.

In quell’occasione, Vessicchio aveva confessato: “Sono sincero: non mi mancherà il dirigere al festival ma piuttosto mi mancherà non poter essere in quel luogo e proprio in quella settimana, dove la convivialità con i colleghi, gli incontri, gli scambi di opinioni, i pronostici e le chiacchiere sui retroscena hanno per tanti anni scandito una festività da condividere con i tanti appassionati di questo lavoro. Cercherò di seguirlo perché mi interessa comprendere che direzione prenderà la manifestazione”.

Per questo motivo, nel corso della quarta serata del Festival, Fiorello lo aveva annunciato dall’esterno del Teatro, prima del suo arrivo sul palco per dirigere l’esibizione dei Jalisse, dicendo: “Voi lo volevate e noi ve lo abbiamo portato”.