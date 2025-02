L’eccellenza napoletana a Sanremo: Massimo Ranieri si commuove e incanta tutti

Massimo Ranieri torna per l’ottava volta al Festival di Sanremo, gareggiando tra i big della 75esima edizione del Festival, e rappresentando ancora una volta sul palco l’eccellenza partenopea. Un’esibizione da brividi che ha conquistato il cuore della platea e dei telespettatori.

Eccellenza napoletana: Massimo Ranieri a Sanremo

L’artista partenopeo, visibilmente emozionato, si è esibito sulle note di Tra le mani un cuore, un brano che parla d’amore scritto dall’amico e collega Tiziano Ferro. Il celebre cantautore aveva affiancato proprio Ranieri al Festival durante l’edizione 2020 in occasione della serata delle cover: insieme avevano intonato Perdere l’amore, il brano che decretò la vittoria del cantante napoletano a Sanremo nell’anno 1988.

“È una canzone di grande impatto, di grande amore, di grande inclusione. Parla di un amore finito ma è proprio questo amore che aiuta a superare il dolore. È una canzone per tutti, è un messaggio per tutti: aiutiamoci, quando abbiamo il cuore che sanguina cerchiamo di stare vicino a queste persone per aiutarle a superare un momento drammatico” – ha dichiarato Massimo Ranieri pochi giorni fa in un’intervista rilasciata a Rai News.

“La collaborazione con Tiziano è stata meravigliosa. Quando ho pensato di fare Sanremo ho subito pensato a lui. Già durante il duetto ci eravamo promessi che io lo avrei chiamato e lui sarebbe stato disponibile a scrivermi una canzone. L’ho chiamato, gli ho detto che avrei voluto partecipare a Sanremo con una canzone sua. Mi ha mandato questa perla di canzone ed è fatta, siamo qua a Sanremo“.