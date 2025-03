VIDEO/ Il trailer di Mare Fuori, dal “ritorno” di Ciro Ricci al segreto di Edoardo: cosa è successo

A pochi giorni dal lancio di Mare Fuori 5, la Rai ha svelato il trailer della nuova stagione rendendo disponibili le prime immagini del sequel della fortunata serie partenopea: da queste si evince il ritorno di Ciro Ricci (Giacomo Giorgio) e il presunto coinvolgimento di Rosa nella morte di Edoardo.

Trailer Mare Fuori 5: le anticipazioni

Mare Fuori 5, co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia, da un’idea di Cristiana Farina e per la regia di Ludovico Di Martino (che prende il posto di Ivan Silvestrini), andrà in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo. I primi sei episodi saranno visibili in anticipo su Rai Play dal 12 marzo (l’intero box set sarà disponibile dal 26 marzo).

Grande protagonista della stagione è Maria Esposito, l’attrice che interpreta Rosa Ricci. Dopo il mancato matrimonio con Carmine (Massimiliano Caiazzo), infatti, la giovane detenuta torna al centro della scena per vendicare suo padre, ucciso per mano di Edoardo (Matteo Paolillo).

Proprio nel trailer si vede Rosa aprire la botola dove nell’ultima puntata era stato rinchiuso Edoardo, dopo essere stato colpito alla fronte con una pala. Un indizio che colloca proprio Rosa tra i principali sospettati della morte del ragazzo anche se quella sera, all’interno del Cimitero di Poggioreale, non era la sola ospite.

Anche i fratelli Cucciolo e Micciarella erano lì per portarsi via il bottino dei Ricci che, infatti, all’arrivo di Edoardo era già stato prelevato. Ai seguaci della storia non è passato inosservato nemmeno il comportamento ambiguo di Carmela che, nell’ultimo episodio, essendo a conoscenza del nascondiglio dei Ricci, attira a sé nuovamente Edoardo ma nel perdonarlo lo abbraccia mostrando un’espressione preoccupata. Considerando anche il forte legame con Rosa e il rancore per i continui tradimenti del marito, non è escluso che Carmela possa essere sua complice nell’ipotetico omicidio, nonché figura di spicco del nuovo clan al femminile.

Dal trailer emerge anche un’altra importante novità: la mamma di Rosa (Antonia Truppo) finalmente esce allo scoperto e forse la stessa figlia scoprirà che in realtà sua madre non è mai morta. Altra presenza costante nella vita della giovane sarà suo fratello, Ciro Ricci: l’attore Giacomo Giorgio tornerà a vestire i panni del celebre personaggio che non vivrà solo nei ricordi di Rosa ma soprattutto nelle sue azioni, assumendo il ruolo di mentore.