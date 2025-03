Campi Flegrei, Musumeci: “Bisogna essere pronti, rischiamo di non avere più tempo”

In queste ultime ore, il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, è intervenuto ancora una volta sulla questione dei Campi Flegrei, annunciando l’imminente verifica del piano di evacuazione previsto.

Piano evacuazione Campi Flegrei: parla Musumeci

“Tra poco incontrerò il capo della Protezione civile perché voglio verificare con lui, il Prefetto e con gli amministratori, il piano di evacuazione in caso di rischio vulcanico. Voglio avere la certezza, ma credo che questo sia una esigenza condivisa, che ogni cosa sia messa a punto. Perché non avremo più tempo se gli scienziati dovessero dirci che è imminente una attività eruttiva“ – ha detto Musumeci in diretta a Start di Sky Tg24.

“In questo momento, come dice INGV, non ci sono evidenze di immediate eruzioni ma per essere pronti bisogna immaginare lo scenario peggiore“ – ha continuato il ministro che, già in un precedente intervento, non ha escluso l’ipotesi di allontanamento della popolazione residente nell’area flegrea.

“Qualunque zona di attesa che possa accogliere la popolazione evacuata deve essere una zona sicura. Io sto verificando, ed è l’oggetto dell’incontro che ho tra pochi minuti, se l’ex base Nato di Bagnoli può essere considerata del tutto sicura. Credo che in Campania ci sono tante aree che possono essere utilizzate. Non conosco nello specifico la configurazione dell’ex base, mi sembra un po’ troppo vicina all’area interessata. Però abbiamo ancora tempo per definire meglio il piano di allontanamento“ – ha concluso.

Intanto, l’INGV, tramite una nota ufficiale, ha rassicurato la cittadinanza sull’eventualità di una possibile eruzione: al momento non si registrerebbero segnali che farebbero presagire tale scenario. Del resto, stando a quanto comunicato dagli studiosi, non vi sarebbe alcuna significativa risalita di magma.