ULTIM’ORA. Tragedia a Napoli: un uomo è morto mentre stava guidando la sua auto

Tragedia questa mattina a Napoli dove un uomo è morto mentre era alla guida della sua auto, probabilmente dopo essere stato colto da un malore.

Napoli, uomo morto mentre era alla guida della sua auto

L’incidente si è verificato intorno alle ore 8:00 in via Santa Teresa degli Scalzi, nei pressi del Rione Sanità e poco distante dal Museo Archeologico Nazionale. L’uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’automobile, forse dopo essersi sentito male, schiantandosi contro un autobus e un’altra vettura in sosta.

Immediato il trasferimento d’urgenza presso il più vicino ospedale ma per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Soltanto lo scorso sabato sera, proprio in quella strada a perdere la vita era stato Emanuele Durante, il ragazzo morto a soli 20 anni, ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in auto con la sua fidanzata. Il ragazzo era un parente di Annalisa Durante, la ragazza che perse la vita a soli 14 anni a causa di un proiettile vagante, vittima di una guerra tra clan che nulla aveva a che fare con la sua vita.

Il giovane proprio il primo marzo aveva compiuto 20 anni. Aveva qualche precedente per rapina ma negli ultimi tempi si stava dedicando allo studio, frequentando dei corsi per diventare pizzaiolo. Nonostante la corsa presso il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, il ragazzo non ce l’ha fatta.