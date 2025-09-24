Carmela Rescigno, presidente della Commissione regionale Antimafia salva la vita ad una donna in arresto cardiaco
Set 24, 2025 - Redazione Vesuviolive
Doveva essere una mattinata dedicata alla legalità, con un incontro alla scuola parificata “Papa Luciani” di Marano. Ma prima ancora di raggiungere l’istituto, Carmela Rescigno, presidente della Commissione regionale Antimafia e medico di professione, si è trovata davanti a una scena che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.
Sul pianerottolo di un’abitazione, una donna è stata improvvisamente colpita da un arresto cardiaco. Attimi concitati, il panico tra i presenti, ma Rescigno non ha esitato un istante: ha messo da parte ogni impegno e, con sangue freddo, ha praticato le manovre di rianimazione. Gesto dopo gesto, ha restituito un battito a quel cuore che sembrava essersi fermato per sempre.
Grazie alla sua prontezza e competenza, la donna è stata stabilizzata e affidata ai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale. Ora è fuori pericolo.