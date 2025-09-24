Doveva essere una mattinata dedicata alla legalità, con un incontro alla scuola parificata “Papa Luciani” di Marano. Ma prima ancora di raggiungere l’istituto, Carmela Rescigno, presidente della Commissione regionale Antimafia e medico di professione, si è trovata davanti a una scena che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

Sul pianerottolo di un’abitazione, una donna è stata improvvisamente colpita da un arresto cardiaco. Attimi concitati, il panico tra i presenti, ma Rescigno non ha esitato un istante: ha messo da parte ogni impegno e, con sangue freddo, ha praticato le manovre di rianimazione. Gesto dopo gesto, ha restituito un battito a quel cuore che sembrava essersi fermato per sempre.

Grazie alla sua prontezza e competenza, la donna è stata stabilizzata e affidata ai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale. Ora è fuori pericolo.