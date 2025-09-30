Elisa uccisa dal marito a colpi di pietra nel letto, la furia dopo una lite: lascia 3 figli

Si chiamava Elisa Polcino la donna di 49 anni uccisa dal marito a Paupisi, in provincia di Benevento. Stando a quanto emerso, l’uomo avrebbe colpito la donna alla testa, con delle pietre, probabilmente a seguito di un litigio.

Uccisa dal marito a Paupisi: la vittima è Elisa Polcino

Stando a quanto finora emerso, la 49enne potrebbe essere stata aggredita mentre si trovava a letto, all’interno dell’abitazione di famiglia. A ritrovare il suo corpo privo di vita – secondo quanto rende noto l’Ansa – sarebbe stata la suocera, residente nella stessa villetta dei coniugi, allertata da alcuni rumori sospetti.

Al momento l’uomo, Salvatore Ocone, risulta irreperibile così come i due figli minorenni della coppia, un 15enne e una 16enne. Sarebbe scappato subito dopo l’omicidio, facendo perdere le sue tracce, così come i due ragazzi che, attualmente, potrebbero trovarsi col padre o da soli. C’è un terzo figlio di Elisa e Salvatore, l’unico maggiorenne, estraneo ai fatti in quanto residente fuori regione per motivi di lavoro.

Come evidenziato dal colonnello Enrico Calandro, a capo del comando provinciale dei carabinieri di Benevento, il caso non avrebbe evidenziato una storia di litigi e violenze perpetrate nel tempo. Gli stessi parenti e amici dei coniugi non avrebbero mai notato nulla di strano, apprendendo la notizia con grande incredulità.

“La nostra comunità e sconvolta. Il nostro è un paese tranquillo, qui non si sono mai registrati episodi del genere. Nulla lasciava presagire un fatto del genere. Ho partecipato ad una festa in paese con la coppia e i due erano tranquilli“ – ha detto all’Ansa il sindaco Salvatore Coletta.