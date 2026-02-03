Napoletano scomparso da Tenerife, ansia per Sabatino: l’ultima telefonata alla mamma
Feb 03, 2026 - Veronica Ronza
Sabatino Di Costanzo, il 37enne di Marano scomparso da Tenerife
Ore di apprensione per Sabatino Di Costanzo, l’uomo di 37 anni, originario di Marano, che risulta scomparso da Tenerife, in Spagna.
Stando a quanto emerso, il 37enne alloggiava in un ostello situato tra Los Cristianos, Las Américas e Costa del Silencio, note località dell’isola delle Canarie. Risulterebbe scomparso dallo scorso 30 gennaio: dopo l’ultima telefonata alla madre, effettuata intorno a mezzogiorno, nessuno sarebbe più riuscito a mettersi in contatto con lui.
Di qui l’appello lanciato dai familiari che, dopo aver sporto denuncia direttamente dall’Italia, si sono rivolti anche agli utenti dei social. Sabatino è alto 1,70, è di corporatura media ed ha gli occhi verdi. Tra i segni distintivi tatuaggi su gamba e braccio, cicatrici e barba.
“Denuncia già effettuata in Italia ma al momento non si hanno informazioni. Chiediamo aiuto a chiunque si trovi a Tenerife o abbia visto qualcosa. Anche una piccola informazione può essere fondamentale. Condividete il più possibile, grazie di cuore” – si legge nell’appello diffuso dai familiari.
Chiunque abbia informazioni utili può contattare al numero 334.333.6891 o rivolgersi alle autorità locali spagnole.