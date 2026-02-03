Napoletano scomparso da Tenerife, ansia per Sabatino: l’ultima telefonata alla mamma

Ore di apprensione per Sabatino Di Costanzo, l’uomo di 37 anni, originario di Marano, che risulta scomparso da Tenerife, in Spagna.

Marano, scomparso da Tenerife: si cerca Sabatino Di Costanzo

Stando a quanto emerso, il 37enne alloggiava in un ostello situato tra Los Cristianos, Las Américas e Costa del Silencio, note località dell’isola delle Canarie. Risulterebbe scomparso dallo scorso 30 gennaio: dopo l’ultima telefonata alla madre, effettuata intorno a mezzogiorno, nessuno sarebbe più riuscito a mettersi in contatto con lui.

Di qui l’appello lanciato dai familiari che, dopo aver sporto denuncia direttamente dall’Italia, si sono rivolti anche agli utenti dei social. Sabatino è alto 1,70, è di corporatura media ed ha gli occhi verdi. Tra i segni distintivi tatuaggi su gamba e braccio, cicatrici e barba.

“Denuncia già effettuata in Italia ma al momento non si hanno informazioni. Chiediamo aiuto a chiunque si trovi a Tenerife o abbia visto qualcosa. Anche una piccola informazione può essere fondamentale. Condividete il più possibile, grazie di cuore” – si legge nell’appello diffuso dai familiari.

Chiunque abbia informazioni utili può contattare al numero 334.333.6891 o rivolgersi alle autorità locali spagnole.