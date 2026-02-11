Si avvicina l’inizio del Festival di Sanremo e continuano gli annunci dei co-conduttori e ospiti delle 5 serate.

Ospiti Sanremo 2026: Tiziano Ferro nella prima serata

Annunciato come super ospite Tiziano Ferro, che torna a Sanremo per la sesta volta.

“Per completare il cast di Sanremo 2026. Super ospite alla prima serata: Tiziano Ferro. Sono molto contento che abbia accettato il mio invito. L’appuntamento con lui e la sua musica è per martedì 24“ – ha annunciato Carlo Conti tramite il suo profilo Instagram.

La presenza di Tiziano Ferro coincide con i 25 anni della su hit Xdono, e per l’occasione Carlo Conti ha previsto un tributo per la hit del 2001.

“Porterò Sono un grande, ma il focus è Xdono. Stiamo preparando una cosa più ricca, potente, con brani ballabili e con beat. A me non piace la parola medley, perché è un po’ un casino, troppe cose insieme. Non vorrei fare sette canzoni tutte mischiate. Mi piacerebbe fare è qualcosa di potente, non lento, non Sere nere” – ha raccontato Tiziano Ferro in un’intervista a Fanpage.

Max Pezzali: super ospite dalla nave Costa

Annunciato precedentemente anche il nome di Max Pezzali, che sarà una presenza fissa di tutte e 5 le serate, come super ospite della nave Costa.

Un intero palco sul mare dedicato a Max. Ogni serata avrà un tema differente, trasformando la nave in una discoteca a cielo aperto dove risuoneranno i successi che hanno segnato gli ultimi trent’anni della nostra vita. “Sarà una grande festa, Max è il simbolo di una musica che unisce tutti, ed è l’artista perfetto per celebrare questo spirito sul nostro palco galleggiante“ – ha dichiarato il conduttore al Tg1.



