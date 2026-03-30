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Rissa tra giovani finisce nel sangue nel Napoletano: uno è stato accoltellato, è grave

Mar 30, 2026 - Veronica Ronza

Carabinieri. Immagine di repertorio

Serata di violenza a Marano, in provincia di Napoli, dove un ragazzo sarebbe stato accoltellato da un coetaneo nei pressi delle giostre, in zona stadio comunale.

Violenza tra giovani a Marano: accoltellato un ragazzo

Stando a quanto rende noto Il Mattino l’aggressione si legherebbe ad una rissa sfociata tra giovanissimi, probabilmente per futili motivi. Uno di loro avrebbe estratto dalle tasche un coltello per poi inveire con violenza contro uno degli avversari.

Due sono i ragazzi, entrambi provenienti dalla vicina Mugnano, risultati feriti a seguito dello scontro. Uno di loro è stato trasportato presso l’ospedale di Pozzuoli in codice rosso ed è ricoverato in gravi condizioni, l’altro invece è stato accompagnato al pronto soccorso di Giugliano.

Sul posto sono giunti i carabinieri per avviare le indagini del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, identificando anche i responsabili della rissa. Sarebbe stato acquisito anche un video che documenterebbe alcune fasi della rissa.

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Marano di Napolirissa
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre