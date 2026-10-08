Allerta meteo, EAV sospende Circumvesuviana e Cumana: “Riprendiamo domani se migliora”

Stop al servizio ferroviario su tutte le linee vesuviane e flegree. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno (EAV), che ha disposto la chiusura della rete in seguito all’allerta meteo di livello arancione che interessa la Regione Campania.

Secondo quanto reso noto dall’azienda, il servizio sarà riattivato nel corso della giornata di domani, ma solo se le condizioni meteorologiche dovessero migliorare. Da questo pomeriggio, a partire dalle ore 15, entreranno in funzione i servizi sostitutivi.

Quali linee restano chiuse

La sospensione riguarda tutte le linee vesuviane e flegree gestite da EAV, vale a dire la rete della Circumvesuviana e le ferrovie Cumana e Circumflegrea, che ogni giorno collegano Napoli con l’area vesuviana, la penisola sorrentina e i comuni flegrei. Si tratta di una chiusura generalizzata, non limitata a singole tratte. Restano invece operative la linea Napoli-Piedimonte Matese e la linea metropolitana Piscinola-Aversa, che per il momento non sono interessate dai provvedimenti di sospensione.

Servizi sostitutivi e ripresa

I servizi sostitutivi sono attivati a partire dalle 15. Il comunicato non specifica, al momento, le modalità con cui saranno organizzati né le tratte coperte, quindi i viaggiatori sono invitati a consultare i canali ufficiali dell’azienda prima di mettersi in viaggio. La riapertura della rete è prevista nel corso della giornata di domani, ma resta condizionata al miglioramento del tempo. L’azienda non ha indicato un orario preciso per la ripresa della circolazione: dipenderà dall’evoluzione della situazione meteo e dalle verifiche sulla sicurezza dell’esercizio.

Le scuse di EAV ai viaggiatori

L’allerta arancione, nella scala utilizzata dalla Protezione civile, corrisponde a un livello di criticità moderata. In questi casi le aziende di trasporto possono ricorrere a sospensioni preventive per tutelare passeggeri e personale, in particolare per il rischio di allagamenti, caduta di alberi e interruzioni della linea elettrica.



