Tragedia nel Napoletano: investito da un treno della Circumvesuviana

In mattinata un 37enne marocchino di cui non sono note le generalità è morto sul colpo travolto da un treno della Circumvesuviana a Striano sulla linea per Poggiomarino.

È l’ennesima vittima su linea ferroviaria.

Ancora non è chiaro se l’uomo stesse camminando sui binari incurante del pericolo o se si sia gettato volontariamente sotto al treno in arrivo dopo aver deciso di farla finita.

Sono quindi da accertare le cause della presenza dell’uomo sulla linea ferroviaria e le conseguenti cause dell’incidente sicuramente anche attraverso l’analisi video delle telecamere di sorveglianza.

Il servizio è al momento interrotto sulla linea incriminata per consentire i rilievi alle forze dell’ordine ed alle autorità giudiziarie competenti.

Sul posto è intervenuto immediatamente il Saut 118 di Poggiomarino ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo oltre che accertarne il decesso.

I carabinieri sono al momento sul luogo della tragedia in attesa del sostituto procuratore di Torre Annunziata per le valutazioni sul caso.

Non ha potuto fare nulla nemmeno il macchinista del treno per evitare l’investimento mortale.