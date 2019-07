Salvatore Narciso è stato operato, bollettino del Cardarelli: “Intervento riuscito”

L’infanticidio di ieri ad opera di Salvatore Narciso nei confronti della piccola Ginevra, sua figlia di 16 mesi, ha scosso profondamente la popolazione. L’uomo, dopo aver lanciato la bambina dalla finestra, ha tentato il suicidio senza però riuscire a togliersi la vita. È stato così soccorso e trasportato all’Ospedale Cardarelli, che pochi minuti fa ha emanato il seguente bollettino medico sulle condizioni di Salvatore Narciso:

“A.O.R.N. A. Cardarelli Tragedia di San Gennaro Vesuviano, intervento riuscito per il paziente giunto in condizioni critiche. In merito drammatico evento di San Gennaro Vesuviano la Direzione Strategica del Cardarelli fa sapere che l’uomo ha riportato fratture vertebrali ed ematoma intradurale che è stato risolto grazie ad un delicato intervento chirurgico.

“«Anche in una situazione tanto drammatica – dice il Commissario Straordinario Anna Iervolino – sento di ringraziare tutti i professionisti di questa Azienda ospedaliera. Una struttura che, come sempre, è in prima linea e si conferma nella sue eccellenza. Tutti i traumi maggiori sono centralizzati al Cardarelli, dove i servizi e le sale chirurgiche operano 24h. Siamo fieri di offrire alla città una risposta assistenziale di altissimo livello»”.