Caserta – Una storia che sta pian piano prendendo una piega positiva quella di Federica, giovane liceale che tre settimane fa è stata triste protagonista di un grave incidente in scooter. I fatti sono accaduti a Caserta, in via Gallicola, strada nota per le particolari condizioni di dissesto in cui versa.

La ragazza fu ricoverata in condizioni molto gravi, tanto che i medici hanno dovuto indurla in coma farmacologico. Federica era intubata, lo schianto era stato troppo forte per tenerla sveglia. Ieri i dottori l’hanno svegliata dal coma, il principio di un processo che porterà alla sua stabilizzazione. Oggi si trova ancora in terapia intensiva e ricoverata in rianimazione all’ospedale di Caserta. Quando il suo fisico sarà in grado di sopportarlo, Federica verrà sottoposta all’ultimo intervento chirurgico, quello alla gamba.

Nel frattempo si discute ancora circa le condizioni delle strade. Gli studenti casertani, dopo il tragico incidente, erano scesi in piazza per protestare contro la situazione delle vie cittadine. Una buca, effettivamente, sembra sia stata il motivo per il quale il motorino su cui viaggiava Federica si è ribaltato.