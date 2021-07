Libero De Rienzo, funerali in Campania: non saranno in forma privata

I funerali di Libero De Rienzo si svolgeranno a Paternopoli, in provincia di Avellino, paese del quale erano originari i suoi genitori. L’attore nato a Napoli, infatti, era il figlio di Fiore De Rienzo, aiuto regista di origini irpine che per decenni ha lavorato nella trasmissione Chi l’ha visto?.

Libero De Rienzo, funerali a Paternopoli

L’avvocato Piergiorgio Assumma, in accordo con i familiari, ha diffuso una nota nella quale spiega che la cerimonia funebresi terrà domani, giovedì 22 luglio a partire dalle ore 15, nella chiesetta del cimitero di Paternopoli. “I funerali non saranno svolti in forma privata – scrive il legale – affinché si possa celebrare “Picchio”, la persona che era, il suo talento e la sua grande umanità che l’ha portato ad entrare nel cuore della gente”.

Ancora incerte, intanto, le cause della morte di Libero De Rienzo nonostante l’autopsia. Saranno decisivi i risultati degli esami tossicologici disposti dalla Procura di Roma che ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato. Nell’abitazione dell’artista, infatti, è stata trovata dell’eroina, anche se nessuna traccia di droga è stata rinvenuta sul corpo senza vita. Si tratta con molta probabilità di una comune dose “da strada”: bassa presenza di principio attivo, intorno al 10%, e nessuna sostanza particolare utilizzata per il taglio.