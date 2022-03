Muore schiacciato da un carico di aglio, la figlia: “Ho visto il tuo corpo senza vita”

Una vera e propria tragedia ha sconvolto la comunità di Boscoreale dove, nella mattinata di ieri, un 76enne di Scafati, Vincenzo Bifulco, è stato travolto dal carico di un camion, che trasportava aglio, perdendo così la vita.

Boscoreale, muore travolto da un carico di aglio

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava passeggiando in via Sardoncelli quando, per cause in via di accertamento, le cassette d’aglio perse da un camion in transito lo hanno travolto. L’autotrasportatore si sarebbe fermato tempestivamente per soccorrere l’uomo ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Nemmeno l’intervento dei sanitari del 118 è servito a salvare la vita di Vincenzo. Poco dopo sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Boscoreale per effettuare i rilievi del caso ed avviare le indagini. Stando a quanto rende noto ‘Il Mattino’ la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta. Per la salma sarà disposta l’autopsia.

Sono parole di dolore quelle affidate ai social dalla figlia della vittima che, a seguito della tragedia che ha colpito la sua famiglia, ha scritto: “Purtroppo non ho il cuore né l’animo per tante parole. Mio padre, il prof. Vincenzo Bifulco (come tanti lo conoscevano) ci ha lasciati. Un incidente stradale. Una normalissima mattinata e la sua solita passeggiata sono state fatali”.

“Un camion in curva e la sua anima è volata crudelmente via dal corpo. Papà mi hai lasciata senza un perché. Ho visto il tuo corpo steso senza vita. L’uomo più buono del mondo, mancherai a tutti. Emma non vedrà più suo nonno, io non ti vedrò più. Non dovevi lasciarmi” – ha concluso.