VIDEO/ Influencer napoletana fa il bagno nella Grotta Azzurra: è vietato e pericoloso

Si tuffa nella Grotta Azzurra di Capri nonostante il divieto, ma non solo, si fa filmare e pubblica tutto su Instagram. Lo ha fatto l’influencer e designer di gioielli napoletana Rossella Catapano, che sul social conta oltre 82mila followers. La ragazza ha pubblicato il filmato del tuffo su Instagram il giorno 11 luglio scorso.

Nuotare e tuffarsi nella Grotta Azzurra è vietato, il regolamento infatti dice: “L’ingresso a nuoto è vietato e mentre le barche fanno il giro è impossibile tuffarsi. Nonostante ciò molti aspettano la sera dopo le 17.30, quando le barchette e la biglietteria vanno via, per entrare a nuoto. Ma oltre che vietato, è pericoloso perché il passaggio è molto basso e basta un’onda un po’ più alta per sbattere contro la roccia”.

Perché è importante non seguire l’esempio

È bene, dunque, non imitare il comportamento dell’influencer non solo per il rispetto del meraviglioso sito ma anche per evitare il pericolo di conseguenze, anche gravi, per la salute. Nel caso si sbattesse la testa, infatti, si potrebbero perdere i sensi e rischiare di annegare. Si capisce in tal modo quanto sia importante che il messaggio della prudenza giunga a più persone possibile, compresi i numerosissimi seguaci della ragazza.

Bagno nella Grotta Azzurra: le infrazioni nonostante il divieto

Non è la prima volta che persone più o meno note scelgono di tuffarsi nelle acque della Grotta Azzurra nonostante il divieto. Due anni fa dei bagnanti furono puniti con una multa di oltre mille euro a persona, più altri 5000 euro a carico dell’unità noleggiata che non poteva entrare nel sito. Nella grotta, infatti, possono entrare soltanto le imbarcazioni autorizzate.