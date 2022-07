Ancora una notte di violenza si è consumata lo scorso weekend ad Aversa, nel Casertano, dove un 13enne è stato pestato a sangue e accoltellato al volto da un branco di coetanei. Il ragazzino ha rischiato la vita ma, per fortuna, è riuscito a salvarsi. A denunciare l’accaduto è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Aversa, 13enne pestato e accoltellato dal branco

Come rende noto Il Mattino, il 13enne sarebbe stato preso di mira dal branco, formato anch’esso probabilmente da minorenni. Pare che l’aggressione fosse in realtà destinata ad un suo amico che poco prima aveva litigato con un altro ragazzo. Quest’ultimo, dopo un’accesa discussione, sarebbe tornato sul posto in compagnia di una baby gang armata con mazze da baseball ed un coltello.

La giovane vittima sarebbe stata prima picchiata violentemente per poi essere gravemente ferita con l’arma da taglio, rischiando realmente di perdere la vita. Una delle coltellate inferte, infatti, gli avrebbe letteralmente sfiorato la carotide. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzino presso l’ospedale Moscati di Aversa.

Avrebbe perso molto sangue e probabilmente il volto rimarrà deturpato dalle coltellate inflitte alle guance, di cui una a pochi centimetri dalla carotide, ma attualmente è fuori pericolo di vita. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri che hanno già prelevato i filmati delle telecamere di videosorveglianza.