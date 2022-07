Sta facendo il giro del web il video della rapina avvenuta in una gioielleria di Aversa dove i banditi, sbucando dal pavimento, avrebbero tenuto in ostaggio il titolare e i clienti per portare a termine il colpo. L’episodio risale allo scorso 20 luglio, come reso noto dallo stesso titolare, e ad oggi sono state rese note le sconcertanti immagini, diffuse dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Rapina in gioielleria ad Aversa: i ladri sbucano dal pavimento

E’ conosciuta come la “banda del buco” quella che è tornata a colpire i commercianti di Aversa. Questa volta i malviventi, dopo aver creato un passaggio nelle fognature, hanno sfondato il pavimento facendo irruzione all’interno del negozio. Per farsi consegnare il bottino, stando a quanto emerso, avrebbero tenuto in ostaggio sia il titolare che due clienti presenti in quel momento.

E’ stata una parente del titolare a rivolgersi al consigliere Borrelli raccontando: “Qualche giorno fa, ad Aversa, la banda del buco ha svaligiato la gioielleria della mia famiglia, tenendo in ostaggio il titolare e due persone presenti con lui al momento in cui hanno fatto irruzione, dalle fogne, sfondando dal pavimento. Era da un mese che il titolare aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine perché aveva notato movimenti strani fuori al negozio e crepe nel pavimento”.

“Poco meno di 10 minuti per distruggere oltre 40 anni di carriera. Tutta la mia famiglia è sotto shock ma quello che è successo deve darmi forza per tutelare tutti i miei colleghi e commercianti. Nessuno merita di provare ciò che mi è capitato” – aveva annunciato il titolare poco dopo l’episodio.