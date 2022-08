Claudio Garella è morto a 67 anni. Il portiere del primo scudetto del Napoli, quello della stagione 1986-1987, si è spento a Torino a causa di complicazioni dopo un intervento chirurgico che aveva subìto per problemi cardiaci.

Claudio Garella, protagonista del primo scudetto del Napoli

Garella fu tra i protagonisti anche del primo scudetto del Verona nella stagione 1984-1985. La stagione successiva passò al Napoli, dove giocò con Diego Armando Maradona e fu protagonista di parate ed interventi che permisero agli azzurri di vincere il primo storico titolo di Campioni d’Italia.

Le parate senza mani

Soprannominato Garellik, era celebre per il suo stile efficace ma assolutamente non ortodosso: era solito parare con qualsiasi parte del corpo in particolare nelle uscite basse. Interventi che spesso facevano rabbrividire i tifosi per timore di subire una rete dagli avversari. Di lui Gianni Agnelli disse, in maniera emblematica, che era “L’unico portiere che parava senza mani”.

Il ricordo della SSC Napoli

La SSC Napoli ricorda il grande Garellik con una nota pubblicata sul sito ufficiale: “Il mondo del calcio piange la scomparsa di Claudio Garella, portiere che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli. Garella è stato tra i protagonisti assoluti del primo scudetto azzurro nella stagione 1986/87. Era arrivato a Napoli nell’estate del 1985, all’alba della radiosa era maradoniana. In azzurro ha disputato 3 stagioni vincendo il tricolore e la Coppa Italia”.

“Soprannominato “Garellik”, per il suo stile unico e inconfondibile, Claudio Garella vinse 2 scudetti in due squadre che in precedenza non l’avevano mai conquistato: il Verona nel 1985 e il Napoli due anni dopo. Un primato che definisce i contorni non solo sportivi ma anche umani, emotivi e professionali di un portiere che resterà sempre nella leggenda azzurra.

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di un indimenticabile protagonista della nostra storia”.