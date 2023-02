Volo di 15 metri poi le fiamme, morto l’autista del tir precipitato: era un 55enne campano

E’ Angelo Gambardella, 55enne di Nocera Inferiore, la vittima del tragico incidente avvenuto sul tratto autostradale tra Calenzano e Barberino di Mugello (Toscana): il tir è precipitato dal viadotto Marinella sull’A1 per poi prendere fuoco. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

Incidente, tir precipitato dal viadotto sull’A1: morto un camionista campano

L’uomo era alla guida di un tir con un rimorchio di 19 metri carico di frutta e verdura. Era partito dalla Campania per consegnare la merce presso i mercati del Nord. Stando alle prime ricostruzioni, in corrispondenza del viadotto, avrebbe presso il controllo del mezzo in curva, per cause ancora da accertare. Potrebbe essersi trattato di un malore dell’autista o di un guasto meccanico dell’autoarticolato.

A seguito dello schianto con le barriere autostradali, dopo un volo di 15 metri, il mezzo si è schiantato sul suolo per poi prendere fuoco a causa della fuoriuscita di carburante. Per Gambardella, sposato e con un figlio, che lavorava da anni per una ditta di trasporti, non c’è stato nulla da fare.

Per fortuna il tir si è abbattuto su una strada poco frequentata, evitando ulteriori morti. I resti del mezzo sono stati sequestrati ed è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima dalla Procura di Prato. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza non hanno rilevato il coinvolgimento di altri veicoli.

Soltanto 3 giorni fa a perdere la vita era stato un altro giovane camionista campano: si tratta di Giovanni Gaito, originario di Saviano, deceduto a 39 anni mentre era alla guida di un tir sull’A1 dopo esser stato colpito da un infarto. L’uomo ,con le poche forze che gli erano rimaste, ha cercato in tutti i modi di accostare il tir, pensando alla sicurezza degli altri ed evitando una strage. E proprio poco prima di morire ci è riuscito.