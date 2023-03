Festa della Donna: urla e vetri distrutti per entrare in un locale con i neomelodici

Vetri in frantumo in un locale a Licola a causa di alcune donne impazienti di entrare e vedere i cantanti neomelodici. È successo ieri sera nell’ambito della serata organizzata da un locale per la Festa della Donna: alcune ospiti hanno forzato il blocco formato dagli agenti della sicurezza e poi si sono dirette verso le porte d’ingresso, spaccando i vetri perché non era ancora stata concessa l’opportunità di entrare.

Festa della Donna: distruggono i vetri per entrare in un locale con i neomelodici

Il locale di Licola aveva organizzato una serata con una decina di cantanti neomelodici per la ricorrenza dell’8 marzo. È abitudine, infatti, in occasione della Giornata Internazionale della Donna organizzare party dove non di rado non mancano gli eccessi. Dal video, pubblicato da un utente su TikTok e rilanciato più volte sui social, si vede come alcune donne riescano con la forza a superare il blocco del servizio d’ordine all’inizio della coda per l’ingresso, per poi dirigersi verso le porte che nel frattempo venivano chiuse da un altro addetto alla sicurezza. A quel punto una ragazza ha sferrato un calcio contro i vetri riducendoli in frantumi.

Le ricorrenze tra consumismo e sfogo di istinti di bassa natura

Così la Giornata della Donna, ossia la celebrazione della lotta per la parità dei diritti e l’emancipazione, diviene opportunità per il verificarsi di episodi simili, che si ripetono puntuali negli anni. Purtroppo fatti del genere accadono in concomitanza di tutte le ricorrenze, che hanno ormai perso i propri significati originari per ridursi a un mero sfogo di istinti di bassa natura. È anche una conseguenza della mercificazione di qualsiasi valore: se tutto diventa un pretesto per il consumismo, allora si perde di vista quanto possano essere preziosi determinati momenti.