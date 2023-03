È stato identificato il presunto assassino di Francesco Pio Maimone, il ragazzo di 18 anni ucciso nella notte tra domenica e lunedì con un colpo di pistola al cuore. Francesco sarebbe stato ucciso perché gli avrebbe sporcato accidentalmente la scarpa mentre si trovavano entrambi nella zona degli chalet a Mergellina.

Identificato l’assassino di Francesco Pio Maiomone ucciso a Mergellina

L’assassino di Francesco Pio Maimone sarebbe un suo coetaneo, un ragazzo di 20 anni di Barra. Lo riferisce l’agenzia Sì Comunicazione che cita fonti di polizia. Gli investigatori hanno lavorato sulle immagini di videosorveglianza e sarebbero riusciti ad identificarlo dopo ore di indagini nel corso delle quali sono stati ascoltati anche dei testimoni. Nei confronti del presunto assassino potrebbe essere emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l’accusa di omicidio volontario eventualmente aggrava dai futili motivi.

Francesco estraneo a qualsiasi ambiente criminale

Sin dalle prime fasi delle indagini era emerso come Francesco Pio Maimone fosse estraneo a logiche criminali. Il giovane non aveva mai avuto a che fare con ambienti malavitosi e verso di lui non è stato compiuto un agguato: la sua morte è assurdamente dovuto ad una scarpa sporca, un pestone dato in maniera del tutto accidentale.

Cercava un lavoro extra e desiderava aprire una pizzeria

Francesco lavorava in una pizzeria e, a soli 18 anni, desiderava intensamente imparare il mestiere alla perfezione ed aprire un giorno un locale tutto suo. Tutti lo descrivono come un ragazzo sereno, mai finito nei guai. Non solo: ultimamente stava cercando un lavoro extra per riuscire ad arrotondare e mettere qualche soldo da parte più fretta. Ai suoi amici aveva chiesto di “capire se c’è la possibilità di fare il muratore e quando puoi fammi sapere”.