L’ultras del Napoli arrestato non è tra quelli in foto con De Laurentiis

La Digos ha arrestato Gennaro Grosso, un ultras del Calcio Napoli, per un’aggressione subita dai tifosi dell’Ajax nella città partenopea in occasione della partita di Champions League tra gli azzurri e gli olandesi. A differenza di quanto reso noto precedentemente dalle agenzie di stampa, Grosso non è tra i tifosi in foto con il Presidente Aurelio De Laurentiis.

Ultras arrestato non è in foto con De Laurentiis

Gennaro Grosso sarebbe uno dei vertici del gruppo ultras Masseria. Non è tra quelli che hanno tuttavia incontrato De Laurentiis e che sono ritratti con lui in foto. Lo afferma la SSC Napoli in un comunicato ufficiale apparso sul sito:

“Il Calcio Napoli precisa che il signor Gennaro Grosso, arrestato (come riferito da fonti stampa) per presunte aggressioni ai danni dei tifosi dell’Ajax, non ha mai preso parte all’incontro tra il Presidente De Laurentiis e i capi ultrà, incontro di cui la Prefettura di Napoli era stata preventivamente avvisata. La foto che ritrae il Presidente De Laurentiis con gli ultrà è stata scattata alla fine dell’incontro in prossimità di un’entrata dell’Hotel Britannique. Il signor Grosso si è evidentemente inserito successivamente tra i tifosi sopraggiunti all’incontro stesso, al quale erano presenti funzionari della DIGOS”.

È accusato di essere coinvolto negli scontri con i tifosi dell’Ajax

I fatti per nei quali Grosso sarebbe coinvolto sono accaduti lo scorso ottobre. Furono diversi gli episodi di violenza prima e dopo la partita. Non è ancora per quale, in particolare, l’ultras in questione sia accusato. Ricordiamo che ad ogni modo il tifoso è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.