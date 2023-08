Moto si schianta in un furgone nell’agro aversano, il 19enne Alessandro Marino perde la vita

Ancora una vittima della strada, ancora un giovane che perde la vita sulle due ruote. Oggi pomeriggio, sulla strada che porta da San Tammaro a Casaluce, nella zona dell’agro aversano. il 19enne Alessandro Marino è morto durante la corsa in ambulanza verso l’ospedale Moscati di Aversa. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe schiantato con la sua moto contro un furgone bianco che si trovava sulla sua stessa corsia di marcia. A riportare la notizia è Il Mattino.

Incidente mortale a Casaluce, il 19enne Alessandro Marino perde la vita in moto

Sul posto sono giunti i Carabinieri del commissariato di Aversa, che hanno sequestrato la moto e stanno svolgendo tutte le indagini di rito per ricostruire la carambola mortale. Solo ventiquattro ore prima, ad Orta di Atella, un uomo era stato investito nella zona di Casapozzano mentre era in bici tornando dal lavoro. Per la vittima, 52 anni di origine marocchine ma residente a Succivo, non c’è stato niente da fare: fatale l’impatto con una Ford Kuga guidata da un uomo di 60 anni di Formia.

Episodio simile era ed ugualmente drammatico era avvenuto a Casal di Principe il 28 luglio: il giovane immigrato stava facendo rientro a casa dopo aver svolto la giornata di lavoro, a bordo di uno scooter. Il casco regolarmente indossato non è riuscito ad evitare il peggio: l’auto l’impatto è stato molto violento e l’uomo non ha avuto scampo. L’automobilista si è fermato, ha prestato soccorso, ma non ha potuto far altro che constatare il dramma. È stato poi accompagnato al commissariato di Casal di Principe per tutte le procedure del caso. Il magistrato è giunto sul posto per la perizia.

