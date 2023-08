Torre del Greco, palazzina evacuata. La fruttivendola a VesuvioLive: “Noi rimaniamo aperti”

Assume contorni controversi l’evacuazione della palazzina in via del Corallo avvenuta ieri sera, 4 agosto 2023, dopo la segnalazione di un condomino che aveva avvistato delle crepe sulle pareti del proprio appartamento, allertando le forze dell’ordine che hanno poi provveduto allo sgombero dell’edificio e della zona circostante. Ben 21 famiglie e oltre 60 persone sono state sfrattate temporaneamente, per consentire ai tecnici del Comune di Torre del Greco di effettuare i rilievi del caso e verificare l’abitabilità dello stabile.

Eppure c’è qualcuno che ha deciso di rimanere lì, con la prova attività commerciale: si tratta del negozio di frutta e verdura situato alla base del palazzo sgomberato. La sua testimonianza è stata raccolta in esclusiva dal cronista di VesuvioLive Giuseppe Mennella, che si è recato sul posto ed ha incontrato la titolare dell’esercizio. Queste le sue dichiarazioni: “Noi non andiamo via. Si è alzato un polverone per colpa della gente che non si è fatta i fatti suoi. Hanno postato dei video sulla piattaforma social Tik Tok dove mostrano le crepe che hanno sulle pareti. Martedì 8 agosto 2023 la documentazione per l’agibilità dello stabile sarà pronta e torneranno tutti nelle proprie case. Oltre a noi ci sono anche persone nel palazzo che non sono volute andare via. I lavori all’edificio sono stati fatti poco tempo fa, e per via di un video su Tik Tok hanno sgomberato tutti”.

Torre del Greco, il crollo del 16 luglio 2023 a corso Umberto I

Era il 16 luglio scorso quando sempre a Torre del Greco, in corso Umberto I, una palazzina è crollata per via di infiltrazioni mai verificate e sistemate, rischiando di provocare una vera e propria tragedia, evitata solo grazie all’intervento immediato di forze dell”ordine, Vigili del Fuoco e degli abitanti della zona, che hanno estratto vive dalle macerie le persone che erano in quel momento nello stabile. Ad avere la peggio una ragazza di 19 anni, Francesca Pia il suo nome, trasportata d’urgenza in ospedale e ricoverata in terapia intensiva a causa di fratture multiple, le cui condizioni sono in miglioramento.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Torre del Greco, l’evacuazione di un palazzo avvenuta il 27 luglio 2023

Giovedì 27 luglio 2023 è stato evacuato un altro palazzo a rischio crollo: l’inquilina di un appartamento di vico Annunziata ha notato una crepa sul soffitto ed ha chiamato i Vigili del Fuoco, i quali hanno disposto lo sgombero degli appartamenti. sarebbero 51 gli sfollati. Soltanto due giorni prima VesuvioLive.it aveva pubblicato un servizio girato nel centro storico in cui si evidenziano le condizioni di gran parte degli edifici: pericolanti e fatiscenti ma nel silenzio di chi ci vive, certamente per timore di non potere più permettersi una casa in un momento di canoni di locazione decisamente fuori mercato.