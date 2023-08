Torre del Greco, non c’è pace: evacuato un altro palazzo, sfollate 21 famiglie e più di 60 persone

Ancora una palazzina evacuata a Torre del Greco. Sembra non esserci pace per la località corallina, che ieri sera, 4 agosto 2023, ha visto 21 famiglie evacuate dalle proprie case in via del Corallo.

Torre del Greco, evacuato un palazzo a via del Corallo: sessanta sfollati

Non lontano dal centro città, lo stabile sarebbe stato sgomberato dopo una segnalazione di un condomino, che avrebbe riportato delle fessure poco rassicuranti sulle proprie pareti. Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, che a loro volta, come riporta Ansa, hanno contattato il personale tecnico dell’ufficio del Comune per intervenire.

Sono 21 le famiglie per oltre 60 persone totali che ieri sera hanno dunque dovuto lasciare precauzionalmente la propria abitazione: oltre a quell’edificio, è stato posto il divieto di accesso e transito anche in via degli Incisori ed è stato interdetto l’ingresso a diversi garage privati.

Torre del Greco, il crollo del 16 luglio 2023 a corso Umberto I

Era il 16 luglio scorso quando sempre a Torre del Greco, in corso Umberto I, una palazzina è crollata per via di infiltrazioni mai verificate e sistemate, rischiando di provocare una vera e propria tragedia, evitata solo grazie all’intervento immediato di forze dell”ordine, Vigili del Fuoco e degli abitanti della zona, che hanno estratto vive dalle macerie le persone che erano in quel momento nello stabile. Ad avere la peggio una ragazza di 19 anni, Francesca Pia il suo nome, trasportata d’urgenza in ospedale e ricoverata in terapia intensiva a causa di fratture multiple, le cui condizioni sono in miglioramento.

Torre del Greco, l’evacuazione di un palazzo avvenuta il 27 luglio 2023

Giovedì 27 luglio 2023 è stato evacuato un altro palazzo a rischio crollo: l’inquilina di un appartamento di vico Annunziata ha notato una crepa sul soffitto ed ha chiamato i Vigili del Fuoco, i quali hanno disposto lo sgombero degli appartamenti. sarebbero 51 gli sfollati. Soltanto due giorni prima VesuvioLive.it aveva pubblicato un servizio girato nel centro storico in cui si evidenziano le condizioni di gran parte degli edifici: pericolanti e fatiscenti ma nel silenzio di chi ci vive, certamente per timore di non potere più permettersi una casa in un momento di canoni di locazione decisamente fuori mercato.