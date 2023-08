Una vera tragedia questa mattina ha sconvolto la comunità di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, dove è stato ritrovato il cadavere di una donna, trafitto da svariate coltellate, nel bagagliaio di un’auto parcheggiata in un’area condominiale. Ancora non è stata resa nota l’identità della vittima né risulta chiarita la dinamica della vicenda.

Piano di Sorrento: cadavere di una donna nel bagagliaio di un’auto

Intorno alle 12 circa, in via San Massimo, sarebbero stati alcuni passanti a lanciare l’allarme sul macabro ritrovamento. All’interno del bagagliaio di una vettura, infatti, giaceva il corpo privo di vita di una donna, che potrebbe avere tra i 40 e i 50 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Piano di Sorrento che hanno avviato le indagini del caso. Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Corriere del Mezzogiorno ma non ancora ufficialmente confermata, pare che la donna si fosse avvicinata al bagagliaio della sua auto quando sarebbe stata avvicinata e colpita a coltellate da un uomo vestito di nero.

L’aggressore avrebbe poi scaraventato il corpo della vittima all’interno del bagagliaio, senza però chiuderlo, e sarebbe poi scappato salendo a bordo del suo scooter. La donna avrebbe parcheggiato l’auto in quella zona, nonostante non abitasse lì. Diversi residenti e passanti avrebbero sentito le sue urla e avvistato l’uomo in fuga. In particolare uno di loro avrebbe notato il corpo martoriato avvicinandosi alla vettura.

