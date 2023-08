Asfalto di rabbia e dolore, ancora una vittima giovanissima: Emanuele Morra muore a 24 anni

Un ragazzo di 24 anni, Emanuele Morra, è morto la sera di giovedì 24 agosto 2023 in seguito ad un incidente stradale. Un’estate drammatica per la città di Napoli che ha visto morire troppe persone, spesso giovanissimi, sull’asfalto. La vittima era a bordo di una moto Adventure, quando si è scontrato con un’auto schiantandosi in seguito all’impatto contro un palo della luce.

Incidente mortale a Barra, Emanuele Morra perde la vita a soli 24 anni

L’incidente è avvenuto a Barra. Come riportato da Il Mattino, il ragazzo secondo le prime ricostruzioni era uscito di casa verso le ore 18: stava percorrendo via Luigi Volpicella in sella ad una Moto Morini X-Cape, quando si è trovato davanti una Fiat Punto all’incrocio con via Comunale dell’Oliva. Secondo quanto rilevato dalla sezione infortunistica stradale della Polizia Municipale, il motociclista avrebbe provato a scansare la vettura, ma la stessa sterzando verso sinistra mentre usciva da una zona recintata, l’ha colpito con la fiancata posteriore destra facendolo sobbalzare dalle due ruote verso il palo della luce contro cui si è scontrato violentemente. Nonostante l’immediato intervento dell’ambulanza, il ragazzo è deceduto sul colpo, mentre il 60enne originario di Napoli alla guida dell’auto è rimasto illeso.

Il comandane della sezione infortunistica stradale Antonio Muriano sta conducendo le indagini che si avvarranno anche dell’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per definire l’esatta dinamica dell’impatto. Le forze dell’ordine hanno anche effettuato i rilievi planimetrici, ed hanno recuperato un casco da moto che potrebbe essere quello indossato dalla vittima dell’incidente. La salma è stata trasportata nel reparto di Medicina legale del Policlinico Federico II di Napoli, e si attendono le indicazioni del magistrato di turno per procedere all’autopsia.

