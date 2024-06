Pomeriggio di panico quello vissuto ieri all’ospedale Rizzoli, struttura di riferimento di Ischia. Nella sala d’ingresso è caduto infatti improvvisamente un condizionatore, provocando il crollo di parte della controsoffittatura. Caos tra le persone presenti nella hall, delle quali una è rimasta lievemente ferita dopo essere stata colpita da un pannello.

Panico a Ischia, crolla il controsoffitto dell’ospedale Rizzoli: cade anche un condizionatore

Una donna incinta è stata soccorsa dai sanitari per lo shock. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri del commissariato di Ischia, mentre l’Asl Napoli 2 Nord ha immediatamente avviato tutte le verifiche del caso per chiarire cosa abbia provocato il cedimento. L’ingresso principale del Rizzoli è stato chiuso, mentre è stato attivato quello secondario (posteriore).

I tecnici hanno circoscritto l’area, predisponendo precauzionalmente la chiusura di tre camere del reparto di chirurgia situate al primo piano, esattamente sopra la stanza del crollo. Sgomberate anche alcune stanze del piano terra.

Attualmente sono in corso i lavori per la costruzione di una nuova ala dell’ospedale, in una zona che non è però collegata con l’incidente. Dopo lo spavento, il sindaco ha espresso tutto il proprio sollievo: “Un miracolo che nessuno sia rimasto ferito. I danni sono ingenti, ma se il punto debole fosse solo quello, i lavori potrebbero durare solo pochi giorni. Ci tengo a dire che l’ospedale è regolarmente operativo, così come sala operatoria e chirurgia”.