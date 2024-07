Condannato attore di ‘Un Posto al Sole’ per omicidio stradale: parcheggiò male l’auto

Il suo parcheggio in divieto di sosta costò la vita ad un motociclista. Questa è stata la decisione del giudice del Tribunale di Roma per Mauro Santopietro, attore della soap opera ambientata a Napoli più famosa e longeva della televisione italiana, Un Posto al Sole, e protagonista del famoso spot della Esselunga in cui interpretava un padre separato dalla moglie, e che fece tanto discutere dopo la sua messa in onda.

Condannato Mauro Santopietro, attore di ‘Un Posto al Sole’, per omicidio stradale: parcheggiò male l’auto

Per aver lasciato un’auto prestatagli da un’amica in un luogo in cui non si poteva, Santopietro è stato condannato a cinque anni e dieci mesi di reclusione. I fatti risalgono al 28 settembre del 2022: in via Aurelia Antica a Roma, Riccardo Fortuna, imprenditore di 58 anni, per schivare un pedone finì la propria corsa fatalmente contro l’auto parcheggiata dall’attore. Secondo i giudici, se la vettura non si fosse trovata in quella posizione, l’uomo non sarebbe morto.

Dopo la lettura della sentenza, Santopietro, che nella soap ‘Un Posto al Sole’ interpreta il medico Mario Borrelli che lavora con Rossella Graziani sulle ambulanze, ha lasciato l’aula in lacrime chiedendo perdono ai familiari della vittima.