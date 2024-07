Misteriosa morte a Giugliano, nel Napoletano. Le forze dell’ordine hanno infatti rinvenuto, dopo una segnalazione, il cadavere di un uomo di 78 anni, Luigi Lazzaroni, all’interno di un parco privato situato in via Staffetta. La vittima presentava una ferita molto profonda alla testa. L’uomo era incensurato: si indaga sulla sua vita privata per trovare indizi.

Giallo a Giugliano, 78enne trovato morto con una profonda ferita alla testa

Un episodio controverso, sul quale sta indagando il commissariato di polizia locale. Le forze dell’ordine, avvertite dai condomini, sono arrivate sul posto quando erano le 2 di notte circa. Insieme a loro, è giunta prontamente anche un’ambulanza del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La vittima, di 79 anni, non aveva precedenti penali: secondo le prime informazioni raccolte era infatti incensurato. La profonda ferita che presentava alla testa, lascia chiaramente intendere che l’uomo sia stato ucciso, anche se ci sarà bisogno dell’autopsia per chiarire l’esatta causa del decesso. La polizia indaga sulla vita privata dell’uomo, per provare a raccogliere qualche elemento in più che possa essere utile alla risoluzione del caso.