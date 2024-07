Dopo il terremoto di magnitudo 4.0 che si è verificato a Napoli, con epicentro ai Campi Flegrei, alcuni bagnanti hanno immortalato una scena incredibile. A Bacoli, in località Case Vecchie, una parte del costone si è staccata dalla montagna franando a mare. Lo scioccante video sta facendo in questi minuti il giro del web.

Le autorità hanno disposto immediatamente lo sgombero della spiaggia sottostante: non si sarebbero registrati feriti.

VIDEO/ Campi Flegrei shock: a Bacoli frana un altro costone in mare dopo il terremoto

Secondo quanto riferito dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, a LaPresse, in quello specchio d’acqua vigeva già il divieto di navigazione: “Il nostro problema principale è rappresentato proprio dai costoni. Come in questo caso: l’epicentro delle scosse molto spesso è in mare. Abbiamo chiesto un finanziamento di 6 milioni di euro per mettere in sicurezza il costone, lo attendiamo”.

Solo poche settimane fa, un altro evento molto simile si era verificato a Monte di Procida: l’11 luglio scorso, dopo una scossa di intensità leggermente inferiore a quella odierna, un altro costone era franato in mare, destando panico tra i bagnanti presenti. In quel caso, la frana non era stata collegata scientificamente al terremoto, come avvenuto invece oggi.