Drammatico incidente in Irpinia, scontro tra due tir: un autista perde la vita. Aveva 45 anni

Un drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 29 luglio 2024 sull’autostrada A16. Lo scontro è avvenuto tra due articolati: l’autista di uno di questi ha purtroppo perso la vita sul colpo. L’impatto è avvenuto nella zona di Pietradefusi, sul tratto tra Benevento e Avellino est in direzione Napoli. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima aveva 45 anni.

Lo scontro, risultato fatale a uno dei due autisti dei tir che si sono scontrati, è avvenuto tra Benevento ed Avellino est, in direzione Napoli, nel tratto stradale localizzato nel territorio di Pietradefusi. Sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118, hanno dovuto estrarre il corpo senza vita del 45enne dalle lamiere.

Inevitabilmente si sono formate lunghissime code, che hanno raggiunto i cinque chilometri, sempre in direzione Napoli. Le auto incolonnate sono state indirizzate verso Benevento, dove è stata impostata l’uscita obbligatoria.

Verso le ore 20,30 il traffico tra Benevento e Avellino est in direzione Napoli è stato ristabilito. In serata, nel tratto dell’incidente, si è transitato su una singola corsia: le auto sono state deviate sulla carreggiata opposta e si sono registrate code di oltre 2 chilometri nel tratto compreso tra Grottaminarda e Benevento, in direzione del capoluogo campano.